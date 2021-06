Brasil tem 29,84% da população vacinada com a 1ª dose contra a covid-19

A quantidade de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou a 63.187.356 neste domingo, 20. O número equivale a 29,84% da população total, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa.

Nas últimas 24 horas, o Brasil aplicou um total de 518.614 doses, sendo 481.273 da primeira e 37.342 do reforço. Na quinta-feira, 17, o País havia registrado recorde de 2.220.845 de doses aplicadas, a maior marca atingida desde o início da vacinação.

Entre os mais de 63,1 milhões de vacinados, 24.280.894 receberam a segunda dose. Isso representa 11,47% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus.

O Mato Grosso do Sul é o Estado onde a aplicação da primeira dose está mais avançada, em números proporcionais. Lá, 38,11% da população recebeu a vacina. Já nos dados relativos à segunda dose, a vacinação está mais avançada no Rio Grande do Sul, onde 14,75% da população recebeu a imunização completa.

Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (15,7 milhões), seguido por Minas Gerais (6 milhões) e Bahia (4,4 milhões).