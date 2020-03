Brasil tem 34 casos confirmados do novo coronavírus; cinco pessoas estão internadas

BRASÍLIA - O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira, 10, que cinco dos 34 pacientes confirmados com o novo coronavírus no Brasil estão internados. Segundo a pasta, há no País seis casos com transmissão local no País, sendo cinco em São Paulo e um na Bahia.

A média de idade dos total de pacientes infectados é 41 anos. São 19 mulheres e 15 homens.O ministério não informa o quadro de saúde dos pacientes. Nem em que locais estão os internados.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, apresentados pelo ministério, há casos de novo coronavírus em 105 países. São 109.577 pacientes e 3.809 óbitos no mundo. A China concentra 73,83% dos pacientes e 81,99% das mortes globais.