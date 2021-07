Brasil tem 43% da população vacinada com ao menos uma dose contra a covid-19

O Brasil chegou nesta terça-feira, 20, ao número de 91.085.077 vacinados com ao menos uma dose contra a covid-19, o equivalente a 43,01% da população brasileira. Enquanto isso, 34.913.935 pessoas receberam duas doses ou dose única, valor que corresponde a 16,49% da população.

Nas últimas 24 horas, foram administradas 1.615.389 doses de vacinas anticovid no País. Ao todo, 1.058.796 pessoas receberam a primeira dose, 480.662 receberam doses de reforço e outras 75.931 foram imunizadas com uma vacina de aplicação única, representada no Brasil pelo imunizante da Janssen.

Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Em números proporcionais, o Estado que mais aplicou segundas doses ou doses únicas é o Mato Grosso do Sul, que tem 29,46% da população completamente imunizada.

Já São Paulo tem 51,54% da população parcialmente imunizada e lidera entre os entre os que mais aplicaram a primeira dose.