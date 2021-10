Brasil tem 46,72% da população totalmente imunizada contra a covid-19

O número de habitantes com esquema vacinal completo com duas doses ou com o imunizante de aplicação única contra a covid-19 é de 99,6 milhões. Em relação à população, equivale a 46,72%. Foram registradas 843.195 aplicações nas últimas 24 horas.

Com a vacinação seguindo no Brasil, 149,6 milhões de pessoas estão parcialmente imunizadas, ou seja, receberam pelo menos uma dose. Este número corresponde a 70,17% da população. 315.979 tomaram a 1ª dose em 24 horas, de acordo com o balanço.

As segundas doses foram aplicadas em 465.823 pessoas. Por outro lado, 2.006 brasileiros receberam a vacina de dose única. Já aplicações adicionais contra a doença foram administradas em 59.387. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.