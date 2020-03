Brasil tem 46 mortes e 2.201 casos confirmados por coronavírus

BRASÍLIA e RIO – O número de mortes decorrentes do novo coronavírus no Brasil subiu para 46 nesta terça-feira, 24, ante 34 óbitos decorrentes da doença registrados ontem. De acordo com o Ministério da Saúde, houve um crescimento de 1.891 para 2.201 pessoas testadas com o vírus de um dia para o outro, somando 310 novos casos no período. O índice de letalidade está em 2,1%.

De acordo com levantamento do Ministério da Saúde, São Paulo concentra a maior parte dos casos (810), seguida por Rio de Janeiro (305), Ceará (182), Distrito Federal (160), Minas Gerais (130), Santa Catarina (107), Rio Grande do Sul (98), Bahia (76), Paraná (65), Amazonas (47), Pernambuco (42), Espírito Santo (33). Os demais estados apresentam menos de 30 casos cada até o momento.

No Estado do Rio de Janeiro, duas mortes de idosos pelo novo coronavírus foram confirmadas entre segunda e terça. Agora são seis os mortos pela doença no Estado. As vítimas mais recentes são uma mulher de 71 anos e um homem de 74 anos, ambos moradores da capital. Três das seis vítimas moravam no município do Rio, portanto.

Os outros três óbitos foram registrados em Miguel Pereira, Niterói e Petrópolis. Segundo a secretaria de Saúde, todas as vítimas eram idosas e apresentavam doenças preexistentes, integrando por isso o grupo de risco para a covid-19.