Brasil tem 5,2 milhões de vacinados, mostra dados do consórcio de imprensa

O Brasil chegou a 5.285.981 pessoas vacinadas nesta segunda-feira, 15, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O total representa 2,5% da população brasileira. Entre esse público, 256,8 mil pessoas já receberam a segunda dose do imunizante contra a covid-19.

O maior número absoluto de vacinas foi aplicado até agora em São Paulo, onde 1.569.197 doses foram distribuídas. Em Minas, o número está em 379 mil e no Rio, 370 mil. Em números proporcionais à população, a campanha está mais avançada no Amazonas, onde 4,7% da população foi vacinada. Em Roraima o número está em 3,69% e no Distrito Federal, 3,63%. Acre, Maranhão e Pará, com 1,42%, são os Estados onde a população menos recebeu vacinas.

O Estadão mostrou que, com doses de vacina contra a covid-19 se esgotando, governadores e congressistas preparam uma ofensiva sobre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para acelerar a chegada de novos imunizantes ao País. A pressão sobre o general aumentou após Pazuello prometer que todo o País será imunizado ainda neste ano, mesmo com o governo federal patinando para ampliar a oferta de vacinas.

Veja os dados de vacinação por Estado​