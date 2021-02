Brasil tem 5,5 milhões de pessoas vacinadas contra covid-19, aponta consórcio

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira, 16, a 5.505.049, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. A quantidade representa 2,6% da população total do País e 3,4% da população maior de 18 anos. Nas últimas 24 horas, 219.068 pessoas receberam a primeira dose.

Os dados mostram ainda que, entre os 5,5 milhões de vacinados, 308.791 receberam a segunda dose do imunizante. Em São Paulo, 1,6 milhão de pessoas foram imunizadas, o que representa 3,6% do total da população do Estado. O maior porcentual pertence atualmente ao Amazonas, com 4,82% da população vacinada.

O Estadão mostrou que o governo federal vive uma pressão pela aquisição e distribuição de mais doses do imunizante contra a covid-19. A Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) se posicionou nesta terça-feira, 16, por meio de nota oficial, sobre a escassez e falta de vacinas no País - cidades como Rio, Salvador, Cuiabá, Aracaju e Florianópolis relatam ter parado ou reduzido o ritmo da vacinação.

No documento, a entidade afirma que os sucessivos equívocos do governo federal na coordenação do enfrentamento à covid-19 e na condução do Plano Nacional de Imunizações estão diretamente ligados à escassez e à falta de doses de vacinas em cidades de todo o País. O Ministério da Saúde tem reafirmado que fechou acordos para aquisição de 354 milhões de doses.

