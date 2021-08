Brasil tem 53,6% da população vacinada com ao menos uma dose contra a covid

O número de vacinados com ao menos uma dose contra a covid-19 chegou nesta sexta-feira, 13, a 113.503.627 no Brasil, o que corresponde a 53,60% da população. Enquanto isso, aqueles que receberam duas doses ou vacinas de aplicação única são 49.019.161, o equivalente a 23,15% do total.

Ao todo, o País aplicou 2.206.809 doses de imunizantes anticovid nas últimas 24 horas. Foram administradas 1.457.480 primeiras doses, 735.804 doses de reforço e 13.525 vacinas de dose única.

Nesta sexta, em especial, as informações foram reunidas pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 25 Estados e Distrito Federal. Isso porque o Acre não informou os dados de vacinação a tempo.

São Paulo continua na liderança como o Estado que, proporcionalmente, mais vacinou com a primeira dose, com 65,73% dos habitantes parcialmente imunizados. Ao mesmo tempo, o Mato Grosso do Sul tem a maior porcentagem imunizada com duas doses ou dose única: 37,32%.