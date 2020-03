Brasil tem 57 mortes por coronavírus, de acordo com Ministério da Saúde

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira, 25, que o País já tem 57 mortes causadas pelo novo coronavírus. De acordo com a pasta, são 2.433 casos confirmados da doença. Até ontem, a pasta contava 46 mortos pelo novo coronavírus e 2.201 casos confirmados, o que mostra um aumento de 24% de mortes e de 10% de casos oficiais de um dia para o outro.

Em coletiva, o ministro da saúde Henrique Mandetta anunciou que a pasta irá se reunir para fazer um balanço dos últimos 30 dias da doença no Brasil, por região e cidade. Segundo ele, o ritmo de crescimento da doença no país tem sido aproximadamente igual nos últimos dias. Mandetta chamou atenção para a região Sudeste, onde há, segundo ele, uma maior concentração de pessoas por metro quadrado, "um dos fatores que nos leva preocupar muito com essa região".

O secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do ministério, Denizar Vianna, também afirmou que estão em curso estudos com medicamentos que possam ser usados para tratar a covid-19. De acordo com ele, o Ministério da Saúde elaborou um protocolo para uso da cloroquina em pessoas com quadro grave da doença e que estão internados devido a complicações.

"Não use esse medicamento fora do ambiente hospitalar, (isso) tem de ser feito em condições de segurança porque, durante o uso, pode ter alterações no ritmo do coração", alertou Vianna. Mandetta ponderou que, embora os estudos sobre os efeitos da droga em pacientes com covid-19 sejam frágeis, na prática o ministério "está deixando (o remédio) no arsenal, à mão do profissional médico. Se ele entender que o paciente grave pode se beneficiar, vamos deixar ao alcance dele."

Na manhã de hoje, Mandetta esteve no Palácio do Planalto. Participou de reunião com Bolsonaro, ministro e governadores do Sudeste, horas após o presidente afirmar que cobraria do Ministério da Saúde regras mais brandas sobre isolamento contra a covid-19, que se restringiriam apenas a grupos de risco - idosos e pessoas com doenças crônicas. Na reunião, Mandetta pediu calma e equilíbrio aos governadores, mas não chegou a endossar discurso da noite anterior do presidente, segundo pessoas presentes.

Na terça-feira, 24, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez pronunciamento em rede nacional, voltou a falar em "histeria" em torno da pandemia do novo coronavírus e criticou o fechamento de escolas, entre outras medidas de isolamento adotadas por governos e municípios.

A fala do presidente, que foi alvo de panelaço em ao menos 10 grandes cidades do país, repercutiu negativamente no meio médico e científico. Entidades divulgaram notas rebatendo o pronunciamento e reforçando a necessidade de distanciamento social para conter a pandemia.