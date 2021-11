Brasil tem 60,52% da população totalmente imunizada contra a covid-19

No ritmo da vacinação, o Brasil chegou neste domingo, 21, a 129,1 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid, ou 60,52% da população. Em parceria com 27 secretarias de Saúde, os dados são levantados diariamente pelo consórcio de veículos de imprensa.

Já em relação à quantidade de pessoas com uma dose de vacina, ou parcialmente imunizadas, o número é de 157.906.157, o que corresponde a 74,02% do total de habitantes do País.

Houve 622.724 aplicações em um intervalo de 24 horas. As primeiras doses foram aplicadas em 124,4 mil pessoas, enquanto 357.038 receberam a 2ª aplicação da vacina.

O registro de dose única mostra 533 pessoas vacinadas. As aplicações de reforço foram administradas em 144,6 mil habitantes, com total de pouco mais de 14 milhões de doses aplicadas.