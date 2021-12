Brasil tem 64,06% da população totalmente imunizada contra a covid-19

O Brasil tem 136.640.850 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid, ou 64,06% da população. É o que indica o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.

Neste sábado, o balanço aponta que 159.638.745 milhões de habitantes do País estão com a 1ª dose de vacina, ou seja, parcialmente imunizados. Isso corresponde a 74,84% do total de pessoas no Brasil.

No intervalo de 24 horas, os registros mostram que houve 686,1 mil aplicações. As primeiras doses foram aplicadas em 107,5 mil pessoas, enquanto 344,1 receberam a 2ª aplicação da vacina.

O registro de dose única aparece como -679 porque o Estado de Roraima fez uma revisão nos dados. Já as aplicações de reforço foram administradas em 235,1 mil habitantes, com total de 17,7 milhões de doses aplicadas.