Brasil tem 66,49% da população com duas doses da vacina contra a covid-19

O número de pessoas vacinadas com duas doses contra a covid-19 no Brasil chegou a 141,8 milhões, o equivalente a 66,49% da população total. Nas últimas 24 horas, 208.358 pessoas receberam a segunda dose do imunizante, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa divulgados nesta terça-feira, 21. Entretanto, 14 Estados não atualizaram os dados da vacinação nas últimas 24 horas.

Além disso, 323.177 pessoas receberam a dose de reforço da vacina e outras 79.603 tomaram a primeira dose. Ao todo, 615 mil vacinas aplicadas foram registradas no Brasil no período.

Com isso, 160,5 milhões de pessoas tomaram ao menos uma dose da vacina contra o coronavírus. Isso corresponde a 75,8% da população brasileira. Destas, 23,5 milhões já estão com o esquema vacinal completo e a dose de reforço.

Os Estados que não registraram dados nas últimas foram: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraiba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondonia e Roraima. Eles alegam instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, observado desde o ataque hacker registrado no dia 10 de dezembro.

Sem a atualização destes Estados, não há como estimar a parcela atual da população imunizada com as duas doses da covid-19 em todo o País. Um estudo da Fiocruz divulgado nesta terça-feira afirma, no entanto, que sem a vacinação em massa das crianças brasileiras contra a covid-19, o Brasil não deve avançar além de 75% da população vacinada. Para os pesquisadores, o ideal para atingir os patamares mínimos de imunização coletiva é de 85%.

Os dados diários de vacinação são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, que é formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20 horas.