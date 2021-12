Brasil tem 66,82% da população com 2ª dose da vacina contra a covid; 16 Estados não atualizam dados

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta sexta-feira, 24, a 160.942.376, o equivalente a 75,45% da população total. Nas últimas 24 horas, 15,6 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Ao todo, 16 Estados não divulgaram os dados de imunização relativos ao período.

Entre os mais de 160 milhões de vacinados, 142,73 milhões receberam a segunda dose ou um imunizante de aplicação única, o que representa 66,82% da população total com duas doses ou a vacina da Janssen.

No Piauí, uma revisão nos dados referentes a essa população fez com que a taxa nacional sofresse queda em relação à divulgada na véspera. Em nota, a secretaria estadual da Saúde informou que o erro foi constatado no município de São José do Divino, que cadastrou um número de vacinas superior ao efetivamente aplicado, cerca de 202 mil segundas doses a mais.

Desconsiderando o Piauí, 31,1 mil pessoas receberam a segunda dose e outras 4.092 receberam o imunizante produzido pela Johnson & Johnson nas últimas 24 horas.

Nesta sexta, 112 mil pessoas ainda receberam a dose de reforço, que já foi aplicada em 24,58 milhões de brasileiros. Ao todo, o Brasil administrou 131,7 mil imunizantes nas últimas 24 horas.

Os Estados que não divulgaram os registros de vacinação nesta véspera de Natal são: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

São Paulo tem 82,01% da população total vacinada ao menos com uma dose contra o coronavírus, e 78,21% com o esquema vacinal completo (duas doses ou aplicação única), o mais avançado do País. Os outro quatro Estados com a maior proporção dessa taxa são: Piauí (73,58%), Mato Grosso do Sul (71,76%), Minas Gerais (71,02%) e Rio Grande do Sul (69,74%).