Brasil tem 66,89% da população com 2ª dose da vacina contra a covid; 15 Estados não atualizam dados

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira, 27, a 160.982.533, o equivalente a 75,47% da população total. Nas últimas 24 horas, 30,3 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Ao todo, 15 Estados não divulgaram os dados de imunização referentes ao período.

Entre os mais de 160 milhões de vacinados, 142,6 milhões receberam a segunda dose ou o imunizante de aplicação única, o que representa 66,89% da população total.

Nas últimas 24 horas, 132,7 mil pessoas receberam a segunda dose e outras 1.060 receberam o imunizante produzido pela Johnson & Johnson.

Nesta segunda, 375,1 mil pessoas ainda receberam a dose de reforço, que já foi aplicada em 24,97 milhões de brasileiros. Ao todo, o Brasil administrou 539,3 mil imunizantes nas últimas 24 horas.

Além do Distrito Federal, os 14 Estados que não divulgaram os registros de vacinação são: Acre, Alagoas, Amapá, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

São Paulo tem 82,03% da população total vacinada ao menos com uma dose contra o coronavírus, e 78,28% com o esquema vacinal completo (duas doses ou aplicação única), o mais avançado do País. Os outro quatro Estados com a maior proporção dessa taxa são: Piauí (73,63%), Mato Grosso do Sul (71,79%), Minas Gerais (71,23%) e Rio Grande do Sul (69,74%).