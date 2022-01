Brasil tem 67,2% da população com duas doses da vacina contra covid-19

O número de pessoas totalmente vacinadas contra a covid-19 chegou nesta quarta-feira, 24, a 143.356.785 brasileiros, o equivalente a 67,2% da população total. Nas últimas 24 horas, 37.574 pessoas receberam a segunda dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de saúde de 26 Estados e Distrito Federal.

Outros 23.311.179 brasileiros já tomaram a dose de reforço da vacina. Nas últimas 24 horas, 61.465 vacinas foram aplicadas como terceira dose.

Ao todo, 12 Estados não atualizaram os dados de vacinação nesta sexta-feira, 31. São eles: Acre, Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Amapá, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina, Roraima e Sergipe.

O Piauí apresentou redução nas estatísticas de vacinação. A secretaria estadual de saúde foi questionada sobre a razão, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.

Somando todas as vacinas registradas, o Brasil administrou 109 mil doses nas últimas 24 horas.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h.