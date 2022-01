Brasil tem 68,73% da população com 2ª dose da vacina contra a covid

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira, 18, a 162.265.199, o equivalente a 75,53% da população total. Nas últimas 24 horas, 54.513 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Ao todo, 11 Estados não divulgaram o avanço da imunização no período.

Entre os mais de 162 milhões de vacinados, 147,6 milhões receberam a segunda dose ou um imunizante de aplicação única, o que representa 68,73% da população total.

Nas últimas 24 horas, 347,5 mil pessoas receberam a segunda dose e outras 3.071 mil receberam o imunizante produzido pela Johnson & Johnson.

Nesta terça, 493,9 mil pessoas ainda receberam a dose de reforço. Ao todo, 36,1 milhões de brasileiros já foram "revacinados" - o equivalente a 16,84% da população total.

Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou pouco menos de 900 mil de doses nas últimas 24 horas.

Os Estados que não divulgaram os registros de vacinação nesta terça são: Acre, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

São Paulo tem 81,77% da população total vacinada ao menos com uma dose contra o coronavírus, e 78,75% com duas doses ou aplicação única, o mais avançado do País. Os outros quatro Estados com a maior proporção de habitantes com essa taxa são: Piauí (75,48%), Santa Catarina (74,67%), Minas Gerias (72,9%) e Rio Grande do Sul (72,33%).