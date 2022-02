Brasil tem 71,63% da população vacinada com duas doses ou aplicação única contra covid

O número de pessoas que receberam duas doses ou dose única de vacinas contra covid-19 no Brasil chegou neste sábado, 19, a 153,9 milhões, o equivalente a 71,63% da população. Enquanto isso, 171,1 milhões de habitantes do País, o que corresponde a 79,63% da total, foram vacinados com ao menos a primeira aplicação. Os dados são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Ao todo, há ainda 59,7 milhões de vacinados com terceira dose. Podem tomar o reforço pessoas que tomaram a segunda dose há ao menos quatro meses. Não há informações, porém, sobre quantas pessoas já estariam aptas a receber essa aplicação e que ainda não buscaram os postos.

Segundo os dados reunidos pelo consórcio, 7 milhões de crianças de 5 a 11 anos (ou 34,35% do total) já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19. Para este público, a vacinação começou mais tarde, mas dados compilados pelo Estadão evidenciam que a imunização infantil avança em ritmo lento.

Nas últimas 24 horas, o País aplicou 582.802 doses de vacinas contra a covid em diferentes públicos-alvo. Foram administradas 136.999 primeiras doses, 131.234 segundas doses, 747 doses únicas e 313.822 terceiras doses.

Em termos proporcionais, São Paulo é o Estado que mais vacinou a população: com ao menos a primeira dose, são 87,68% dos habitantes. Já 80,14% receberam duas doses ou dose única da vacina anticovid.