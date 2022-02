Brasil tem 72% da população vacinada com duas doses ou dose única contra covid-19

O Brasil registrou a aplicação de 422,2 mil novas doses de vacinas contra covid-19 neste sábado, 26. Com isso, o número de pessoas que receberam ao menos a primeira dose de imunizantes anticovid chegou a 172.391.800, o que corresponde a 80,25% da população.

Com duas doses ou dose única, são 154.764.429 milhões de habitantes do País, o equivalente a 72,04% do total. Os dados são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Ao todo, 63,8 milhões de pessoas foram vacinadas com terceira dose. Podem tomar o reforço pessoas que receberam a segunda dose há ao menos quatro meses. Não há informações, porém, sobre quantas pessoas já estariam aptas a receber essa aplicação e que ainda não buscaram os postos.

Segundo os dados reunidos pelo consórcio, 8,7 milhões de crianças de 5 a 11 anos (ou 42,46% do total) já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19. A vacinação começou mais tarde para este público, mas dados compilados pelo Estadão evidenciam que a imunização infantil avança em ritmo lento.

Nas últimas 24 horas, foram administradas no País 76.281 primeiras doses, 67.655 segundas doses, 482 doses únicas e 277.744 terceiras doses.

Em termos proporcionais, São Paulo é o Estado que mais vacinou a população: com ao menos a primeira dose, são 88,10% dos habitantes. Já 81,01% receberam duas doses ou dose única da vacina anticovid.