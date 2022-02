Brasil tem 78,87% da população com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19

A taxa de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira, 14, a 78,87% da população total. Já a porcentagem de imunizados com as duas doses ou com a dose única da Janssen passou para 71,24%. Os dados sobre o avanço da vacinação no Brasil foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa com as secretarias de 26 Estados e o Distrito Federal.

Em 24 horas, foram aplicadas quase 1,3 milhão de doses das vacinas. Destas, 525.331 foram doses de reforço. Podem tomar o reforço pessoas que completaram quatro meses desde que tomaram a segunda dose. Até agora, a dose de reforço alcançou 26,3% da população total brasileira. Não há informações sobre quantas pessoas já poderiam tomar a dose de reforço e ainda não buscaram os postos.

Segundo o levantamento, 28,61% das crianças de 5 a 11 anos já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19, o que significa que foram vacinadas 5,86 milhões de crianças em todo o País. Para este público, a vacinação começou mais tarde, mas dados compilados pelo Estadão evidenciam que a imunização infantil avança em ritmo lento.

Em termos proporcionais, São Paulo é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 79,92% da população já recebeu as duas doses do imunizante ou a dose única da Janssen. A porcentagem mais baixa é encontrada em Roraima, onde apenas 44,38% da população recebeu as duas doses da vacina.