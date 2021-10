Brasil tem 99,1 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid-19

O número de brasileiros com esquema vacinal completo com duas doses ou com o imunizante de aplicação única contra a covid-19 é de 99.189.553. Em relação à população, o porcentual é de 46,50%.

Em razão de uma revisão nas primeiras doses e dose única nos Estados do Espírito Santo e do Acre, os dados aparecem como -97.464 e -568, respectivamente.

Com a vacinação seguindo no Brasil, 149,3 milhões de pessoas estão parcialmente imunizadas, ou seja, receberam pelo menos uma dose. Em relação ao total da população, este número equivale a 70,02%.

As segundas doses foram aplicadas em 359.057 habitantes. Já as doses adicionais contra a doença foram administradas em 38.886. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.