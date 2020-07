Brasil tem mais de 1,6 milhão de infectados e quase 65 mil mortos por covid-19

O Brasil registrou 535 mortes e 26.652 infectados por coronavírus nas últimas 24 horas. Assim, o País soma 64.900 óbitos e 1.605.585 contaminados desde o início da pandemia, segundo dados do levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde neste domingo, 5.

De março para cá, houve pressão para que houvesse uma flexibilização da quarentena. E o número de casos de covid-19 subiu em ao menos 12 capitais brasileiras que deram início ao processo de retomada das atividades econômicas.

Em São Paulo, cujo plano de reabertura gradual foi implementado no início de junho pelo governador João Doria (PSDB), o número de casos diários subiu 15%, variação que não levou ao aumento de internações. Neste domingo, o Estado ultrapassou a marca de 320 mil infectados e 16 mil óbitos.

Na capital paulista, foram 67 mil confirmações em junho (60% a mais que em maio). A cidade vai retomar parcialmente as atividades de bares, restaurantes, salões de beleza e barbearia na próxima segunda-feira, 6.

O Rio de Janeiro, outro Estado bastante afetado pela pandemia, registrou neste domingo o total de 10.667 mortos e 121.292 contaminados. A capital fluminense continua liderando o ranking das cidades com mais incidência. São 60.233 casos e 6.898 vítimas fatais.

Consórcio de veículos de imprensa

O balanço de óbitos e casos no Brasil é resultado da parceria entre jornalistas dos seis meios de comunicação, que uniram forças para coletar junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgar os números totais de mortos e contaminados. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia.

Mesmo com o recuo do Ministério da Saúde, que voltou a divulgar o consolidado de casos e mortes, o consórcio dos veículos de imprensa continua com o objetivo de informar os brasileiros sobre a evolução da covid-19 no País, cumprindo o papel de dar transparência aos dados públicos.

O órgão informou, no início da noite deste domingo, que o Brasil contabilizou 602 óbitos e mais 26.051 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Com isso, segundo o Ministério da Saúde, no total são 1.603.055 mortes e 64.867 casos confirmados pelo coronavírus. O número é diferente do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

Mortos no mundo

O Brasil é o segundo do mundo com maior número de casos e mortes por covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem 2,8 milhões de infecções confirmadas e 129,7 mil óbitos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Estados Unidos: 129,7 mil

Brasil: 64 mil

Reino Unido: 44,3 mil

Itália: 34,8 mil

México: 30,3 mil

França: 29,8 mil

Espanha: 28,3 mil

Índia: 19,2 mil

Irã: 11,5 mil

Peru: 10,4 mil

Infectados

Estados Unidos: 2,8 milhões

Brasil: 1,6 milhão

Rússia: 680 mil

Índia: 673,1 mil

Peru: 299 mil

Chile: 291,8 mil

Reino Unido: 286,9 mil

México: 252,1 mil

Espanha: 250,5

Itália: 241,6 mil

