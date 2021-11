Brasil tem mais de 130 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid-19

O Brasil tem 130,4 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid com duas doses ou com imunizante de aplicação única. O percentual em relação à população é de 61,15% da população. O Estado da Bahia não divulgou dados por problemas técnicos.

O número de pessoas parcialmente imunizadas, com ao menos uma dose da vacina, é de 158.201.793. Isso corresponde a 74,16% do total de habitantes do País. Os dados são do levantamento do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.

Nas últimas 24 horas, houve 1,2 milhão de aplicações. As primeiras doses foram aplicadas em 152,5 mil pessoas, enquanto 737,1 receberam a 2ª aplicação da vacina.

O registro de dose única aparece como -3.045 porque os Estados do Ceará, Minas Gerais e Rondônia fizeram uma revisão para baixo nos dados. Já as aplicações de reforço foram administradas em 383,9 mil habitantes, com total de 14,6 milhões de doses aplicadas.