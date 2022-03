Brasil tem mais de 174 milhões de habitantes com ao menos uma dose contra covid

O Brasil registrou a aplicação de 734,97 mil novas doses de vacinas contra covid-19 nesta sexta-feira, 11. Com isso, o número de pessoas que receberam ao menos a primeira dose de imunizantes anticovid chegou a 174.310.255, o que corresponde a 81,14% da população.

Com duas doses ou dose única, são 157,33 milhões de habitantes do País, o equivalente a 73,24% do total. Os dados são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Ao todo, 68,85 milhões de pessoas foram vacinadas com terceira dose. Podem tomar o reforço pessoas que receberam a segunda dose há ao menos quatro meses. Não há informações, porém, sobre quantas pessoas já estariam aptas a receber essa aplicação e que ainda não buscaram os postos.

Segundo os dados reunidos pelo consórcio, 10,44 milhões de crianças de 5 a 11 anos (ou 50,95% do total) já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19. O número de crianças totalmente imunizadas é de 738,7 mil (3,6% do total).

Nas últimas 24 horas, foram administradas no País 133.472 primeiras doses, 80.999 segundas únicas e 524.594 vacinas de reforço. O número de doses únicas foi negativo devido à correção de doses.

Em termos proporcionais, Piauí é o Estado que mais vacinou a população, com 98,77% com ao menos uma dose. A mesma taxa em São Paulo, é de 94,61% dos habitantes.