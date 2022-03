Brasil tem mais de 175 milhões de pessoas com ao menos uma dose da vacina contra a covid

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste sábado, 26, a 175.425.759, o equivalente a 81,66% da população. Nas últimas 24 horas, 22.855 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 175 milhões de vacinados, 159.881.187 milhões receberam a segunda dose, o que representa 74,42% da população. Nas últimas 24 horas, 87.618 pessoas receberam a dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da terceira de reforço, o Brasil administrou 176.769 doses neste sábado. Já em relação à vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), o Brasil chegou a 10.375.579, o equivalente a 50,61% deste público, com ao menos uma dose.