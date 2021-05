Brasil tem média de 2.407 mortes diárias por covid-19

O Brasil registrou 1.210 novas mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. A média móvel de óbitos, que leva em consideração os registros dos últimos sete dias, ficou em 2.407 neste domingo, 2. O consórcio é formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, que levantam os dados com as 27 secretarias estaduais da Saúde do País.

Com os dados deste domingo, o Brasil chegou a um total de 407.775 vítimas do novo coronavírus desde o início da pandemia. O balanço mostra ainda 28.493 novos casos confirmados, fazendo o total de diagnósticos chegar a 14.753.983. Os dados têm mostrado tendência de redução ao longo da última semana, mas o País ainda vê a doença em um alto patamar.

O mês de abril teve no total 82.401 mortes por covid-19, superando março, que já tinha sido um mês de recorde, com 66.868 óbitos. Os outros dois meses de 2021 já vinham apresentando uma alta grande no número de vítimas: janeiro (29.558) e fevereiro (30.484).

Segundo o Ministério da Saúde, o País tem 13.278.718 pessoas recuperadas da covid-19 e 1.068.553 em acompanhamento. Os números da pasta, que diferem dos dados do consórcio pelo horário de coleta, apontam um total de 14.754.910 casos e 407.639 mortes. Só neste domingo, foram notificadas 28.935 novas infecções e mais 1.202 óbitos.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.