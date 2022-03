Brasil tem média de 428 mortes diárias por covid-19

Com 645 novas mortes por covid-19 registradas nas últimas 24 horas, o total de vítimas da doença chegou neste sábado, 5, a 651.988 no Brasil. A média móvel de óbitos, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, está em 428, ficando abaixo de 500 pelo terceiro dia consecutivo. A média ainda é alta em comparação às duas primeiras semanas do ano, quando chegou a ficar abaixo de 100.

Os dados diários da pandemia no Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, g1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em conjunto com 27 secretarias estaduais de Saúde e do Distrito Federal, em balanço divulgado às 20 horas.

Em 24 horas, também foram notificados 55.821 novos casos de coronavírus. A média móvel de testes positivos ficou em 41.006. Esse é o terceiro dia consecutivo que o número ficou abaixo de 50 mil. O número total de diagnósticos positivos está em 29.030.136. Os dados das últimas 24 horas não incluem o Distrito Federal.