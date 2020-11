Brasil tem média móvel diária de 367 óbitos por covid-19, a menor desde o final de abril

A média móvel diária de mortes causadas pelo novo coronavírus no Brasil ficou em 367 nesta terça-feira, 3, a menor desde o final de abril. O valor considera as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana.

Desde às 20h do dia anterior, o País contabilizou 276 novos óbitos, elevando o total para 160.548 brasileiros mortos em decorrência da covid-19. Já o número de casos subiu para 5.567.126 após a contabilização de mais 13.748 brasileiros infectados. Os dados são do levantamento do consórcio dos veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, e feito em conjunto com as secretarias estaduais de Saúde. O balanço do Ministério da Saúde aponta que há 5.028.216 recuperados e outros 377.337 que seguem em acompanhamento.

Leia Também Mapas e gráficos mostram avanço do novo coronavírus no mundo e no Brasil

São Paulo registrou nas últimas 24 horas mais 749 novos casos e 18 mortes. No total, o Estado registra 1.118.544 infectados e 39.364 óbitos. Conforme boletim da Secretaria Estadual de Saúde, são 1.017.876 pessoas recuperadas. Já no Rio de Janeiro foram registradas 15 mortes e 1.781 novos casos da doença no período de 24 horas. Até agora, 20.651 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado, que tem 313.089 casos.

De acordo com contagem da Universidade Johns Hopkins, o Brasil é o terceiro país mais afetado pela pandemia em número de contaminados e o segundo com mais mortes no mundo.

Parceria

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.

Conforme o Ministério da Saúde, 11.843 novos casos de infecção pela covid-19 e 243 novos óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Ao todo, 5.566.049 pessoas se infectaram e 160.496 faleceram por conta da doença. Os números diferem dos compilados pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.