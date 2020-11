Brasil tem média móvel diária de 478 mortes pela covid-19

O Brasil registrou média móvel diária de 478 mortes causadas pelo coronavírus neste sábado, 21. O dado considera os números dos últimos sete dias e evita distorções provocadas pelas variações diárias dos registros. Desde sexta-feira, foram registrados mais 34.538 casos e 354 mortes, segundo levantamento feito por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL com as secretarias estaduais de saúde.

O número total de infectados chegou a 6.052.143 e o de mortes alcançou a marca de 169.016. O balanço é feito a partir de dados divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 5.429.158 brasileiros se recuperaram da doença e outros 454.639 seguem em acompanhamento.

Leia Também Agência americana marca para 10 de dezembro reunião para decidir sobre aval à vacina da Pfizer

No início do mês, houve dificuldade de acesso à plataforma e-SUS, do Ministério da Saúde. Vários Estados divulgaram dados incompletos ou não conseguiram registrar informações. Isso terá reflexo nas indicações de tendência de alta, estabilidade ou queda no número de mortes, nos Estados e também nos percentuais nacionais.

Nesta semana, o Brasil voltou a registrar aumento nas taxas de transmissão do coronavírus segundo dados divulgados pelo Imperial College de Londres. A taxa de transmissão do vírus chegou a 1,10 no País. Uma taxa de transmissão de 1,10 significa que cem pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 110. A partir de abril, o País apresentou taxas acima de 1, situação considerada "fora de controle". Em agosto, o índice baixou.

Em números absolutos, São Paulo é o Estado com maior número de casos e mortes: 1.205.435 diagnósticos confirmados e 41.256 óbitos, segundo o Ministério da Saúde. Na sequência estão Minas Gerais (395,5 mil casos e 9,7 mil mortes), Bahia (383,9 mil casos e 8 mil mortes) e Rio de Janeiro (337,2 mil casos e 21,9 mil mortes).

O Brasil é o segundo país com mais mortos, atrás apenas dos Estados Unidos, que registrou 255,8 mil mortes por covid-19. No total de infectados, de acordo com a Universidade Johns Hopkins (EUA), o Brasil fica atrás dos Estados Unidos e da Índia.