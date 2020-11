Brasil tem média móvel diária de 484 mortes pela covid-19

A média móvel de mortes por covid-19 no Brasil ficou em 484 neste domingo, 22, de acordo com dados coletados junto às Secretarias Estaduais da Saúde pelo consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL. O número considera a média diária de mortes da última semana para eliminar distorções geralmente observadas nos dados dos fins de semana.

Nas últimas 24 horas, foram contabilizados mais 18.276 casos e 181 mortes, o que leva o País a um acumulado de 6.070.419 casos confirmados e 169.197 mortes desde o início da pandemia.

No início do mês, houve dificuldade de acesso à plataforma e-SUS, do Ministério da Saúde. Vários Estados divulgaram dados incompletos ou não conseguiram registrar informações. Isso terá reflexo nas indicações de tendência de alta, estabilidade ou queda no número de mortes, nos Estados e também nos percentuais nacionais.

Nesta semana, o Brasil voltou a registrar aumento nas taxas de transmissão do coronavírus segundo dados divulgados pelo Imperial College de Londres. A taxa de transmissão do vírus chegou a 1,10 no País. Uma taxa de transmissão de 1,10 significa que cem pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 110. A partir de abril, o País apresentou taxas acima de 1, situação considerada "fora de controle". Em agosto, o índice baixou.

O Brasil é o segundo país com mais mortos, atrás apenas dos Estados Unidos, que registrou 255,8 mil mortes por covid-19. No total de infectados, de acordo com a Universidade Johns Hopkins (EUA), o Brasil fica atrás dos Estados Unidos e da Índia.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.

Segundo o Ministério da Saúde, 18.615 novos casos de covid-19 e 194 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas, o que eleva o total para 6.071.401 pessoas infectadas e 169.183 que perderam a vida por conta da doença no País. Os números diferem dos compilados pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados. A pasta informou ainda que, dos infectados no País desde o início da pandemia, 5.432.505 são considerados recuperados.