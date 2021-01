Brasil ultrapassa 1,5 milhão de vacinados contra a covid-19

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quinta-feira, 28, a 1.509.826, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 20 Estados informaram dados atualizados. O balanço leva em consideração registros repassados por um total 22 Estados e o Distrito Federal.

O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que começou a aplicação das doses no última dia 17. Até agora, o Estado imunizou 306.984 pessoas. No Rio de Janeiro, o número é de 157.075 imunizados.

Veja abaixo a lista das doses aplicadas por Estado

Estados / Quantidade de doses aplicadas

SP / 306.984

RJ / 157.075

BA / 137.732

MG / 136.877

RS / 122.890

PR / 113.829

PE / 75.552

CE / 68.738

SC/ 48.733

MA / 44.515

ES / 41.126

PA / 38.647

DF / 37.914

AL / 35.481

RN / 34.043

PI / 25.450

PB / 22.608

SE / 16.937

MS / 16.775

MT / 11.257

RR / 7.861

AP / 4.817

AC / 3.985

Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas de isolamento social como forma de conter a disseminação do novo coronavírus. Ele disse que o "povo brasileiro é forte e não tem medo do perigo". Segundo dados do consórcio de veículos de imprensa, o Brasil ultrapassou as 200 mil mortes pela covid-19.