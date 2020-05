Brasil ultrapassa 100 mil infecções e 7 mil mortes por coronavírus

O Brasil registrou 4.588 infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde deste domingo, 3. Com isso, o País ultrapassa a faixa de 100 mil casos confirmados - são 101.147 no total.

O número de óbitos passou de 6.750 para 7.025, com o acréscimo dos 275 ovos casos registrados de sábado para este domingo.

O presidente Jair Bolsonaro disse que pede a Deus que “não tenhamos problemas nesta semana” porque ele “chegou no limite” e “daqui para frente não tem mais conversa” e a Constituição “será cumprida a qualquer preço”. Ele participou novamente de protestos contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e contra o Congresso.

Na ocasião, repórteres, fotógrafo e motorista do Estado foram agredidos pelos manifestantes enquanto realizavam a cobertura do protesto.

