Brasil ultrapassa 652 mil mortes por covid-19

Com 219 novas mortes por covid-19 registradas nas últimas 24 horas, o Brasil chegou a 652.207 vítimas confirmadas da doença neste domingo, 6. A média móvel de óbitos, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, está em 430, ficando abaixo de 500 pelo quarto dia consecutivo. A média ainda é alta em comparação às duas primeiras semanas do ano, por exemplo, quando estava abaixo de 100.

Os dados diários da pandemia no Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, g1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em conjunto com 27 secretarias estaduais de Saúde e do Distrito Federal, em balanço divulgado às 20 horas. Neste domingo, Distrito Federal e Tocantins não enviaram informações atualizadas

Em 24 horas, também foram notificados 15.810 novos casos de coronavírus. A média móvel de testes positivos ficou em 40.161. Esse é o quarto dia consecutivo que o número ficou abaixo de 50 mil. O número total de diagnósticos positivos está em 29.045.946. Os dados das últimas 24 horas não incluem o Distrito Federal.