Brasil ultrapassa marca das 420 mil mortes por covid-19

O Brasil ultrapassou a marca das 420 mil mortes por covid-19 neste sábado, 8. Em 24 horas, foram registrados 2.091 óbitos e 63.268 casos do novo coronavírus em todo o País, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa.

A média móvel, calculada com os dados dos últimos sete dias, teve uma queda de 16% nos óbitos em relação à anterior, a terceira em sequência, com 2.131 novas vítimas da covid-19 por dia. Apesar do decréscimo, os números seguem em patamares altos, sendo o dobro dos registros da semana de 20 de fevereiro (1.051) e seis vezes mais altos do que na primeira semana de novembro (341).

A redução ocorreu nas regiões Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, enquanto a Sul enfrentou um aumento de mortes pela terceira semana seguida, com uma média 8% superior à dos sete dias anteriores. A elevação na taxa de óbitos também ocorreu em Estados de outras partes do País, como Piauí (22%), Mato Grosso e Pará (ambos com 22%).

Ao todo, são 421.484 mortes e 15.150.628 casos. O Brasil é o segundo País com mais vítimas da covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos.

Além disso, 35.235.949 pessoas receberam a primeira dose da vacina no País, das quais 17.715.680 também tomaram a segunda dose. O número representa que 16,6% dos brasileiros foram vacinados com uma dose e 8,3% com a imunização completa. Nas últimas 24 horas, 458.871 aplicações foram realizadas, das quais 137.553 na população que já havia recebido a dose inicial.

Também neste sábado, o Estado de São Paulo ultrapassou a marca de 100 mil mortes por covid-19, chegando a 100.649 óbitos e 2.997.282 casos confirmados. Do total, 660 mortes, 13.100 casos e 2.483 internações foram registrados nas últimas 24 horas.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, reunidos em conjunto com as secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal.