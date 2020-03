Brasil vai incluir EUA na lista de alerta de países para casos suspeitos de coronavírus

BRASÍLIA e SÃO PAULO - O Ministério da Saúde vai incluir até quarta-feira, 4, novos países na lista de alerta para casos suspeitos do novo coronavírus, incluindo os Estados Unidos, informou o secretário-executivo da pasta, João Gabbardo dos Reis. Com isso, segundo ele, aproximadamente 30 países estarão na nova listagem.

Se enquadram em casos suspeitos as pessoas que regressam desses países e apresentam febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar. Também são incluídas as situações em que a pessoa sente febre ou sintoma respiratório e teve contato com caso confirmado ou suspeito de Covid-19.

Em função da ampliação no número de países de risco, o ministério destacou que, a partir de agora, a preocupação é menos direcionada às estatísticas e mais à prevenção e assistência, principalmente a pessoas com maior risco da doença, como idosos, imunodeprimidos e quem têm doenças crônicas, em especial as respiratórias.

Com a inclusão dos Estados Unidos na lista de países de risco para o coronavírus, Gabbardo afirma que o Ministério da Saúde já prevê um aumento no número de casos suspeitos nos próximos dias. Quem vier de um dos países em alerta, mas apresentar sintomas leves ou esteja sem sintomas, porém com dúvida, a pasta orienta buscar atendimento médico por conta da possibilidade de ser coronavírus.

"[Mas] Gradativamente, temos de desmobilizar esse movimento", disse o secretário-executivo, "senão, vamos encher unidades de saúde. Não precisamos impor que as pessoas se dirijam a unidades de saúde com sintomas leves", disse Gabbardo. "Nos preocupa o número e volume de pessoas que vão buscar nossas unidades de saúde", afirmou, referindo-se a já esperada demanda por conta de gripes no inverno e das pessoas que, mesmo com sintomas leves, procuram atendimento por medo do coronavírus.

Casos suspeitos de coronavírus no Brasil

O número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil aumentou de 433 para 488, divulgou o Ministério da Saúde em coletiva à imprensa nesta terça-feira, 3. O Estado com mais registro é São Paulo, com 130, seguido por Rio Grande do Sul (82), Rio de Janeiro (62) e Minas Gerais (58).

O País segue com dois casos confirmados, de um homem de 61 anos e outro de 32 anos, ambos em São Paulo. Das notificações suspeitas, 240 foram descartadas. Segundo o secretário de vigilância em saúde Wanderson Oliveira, o número atual de casos suspeitos demonstra que os profissionais de saúde estão atentos aos sinais da doença que, até o momento, não apresenta tranmissão local, ou seja, não há circulação do vírus dentro do território brasileiro.

Gabbardo explicou que, a partir de determinado momento, se os casos confirmados de coronavírus chegarem a cerca de 100 no Brasil, o critério de testes vai mudar. Em vez de fazer para todas as pessoas, os esforços serão concentrados nos casos graves, de pessoas com síndromes respiratórias agudas e pneumonia extensa, por exemplo, e naqueles de interesse epidemiológico a fim de monitorar a circulação do vírus e analisar mutações.