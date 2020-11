Brasileiros bebem mais e fumam menos, aponta o IBGE

RIO - Os brasileiros, especialmente as brasileiras, estão consumindo mais bebida alcoólica, muitas vezes em excesso. De acordo com o volume 4 da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), lançado na manhã desta quarta-feira, 18, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o uso prejudicial do álcool é uma das principais causas das chamadas doenças crônicas não transmissíveis, dos acidentes automotivos e de muitos atos de violência.

Em 2019, ano dos dados mais recentes, 26,4% da população costumava beber álcool pelo menos uma vez por semana. Houve um aumento de 2,5 pontos porcentuais em relação a 2013, quando a taxa registrada foi de 23,9%. Embora a parcela de homens que costuma beber seja maior, o aumento registrado nos últimos anos se deu praticamente apenas no gênero feminino.

A proporção de mulheres que costumam tomar um drinque pelo menos uma vez por semana passou de 12,9%, em 2013, para 17%, no ano passado. O porcentual de homens que mantêm o mesmo hábito ficou praticamente estável, passando de 37,1% para 36,3% no mesmo período.

O IBGE avaliou também o consumo excessivo de álcool, definido como a ingestão de cinco ou mais doses em uma única ocasião nos trinta dias anteriores à entrevista. A pesquisa apontou uma prevalência desse tipo de consumo em 17,1% da população. Na análise por gênero, é de 26% para os homens e 9,2% para as mulheres.

Um porcentual alto (17%) de brasileiros ainda mantém o (mau) hábito de dirigir depois de beber. São 7,2 milhões de pessoas. As taxas foram maiores entre os homens (20,5%) do que entre as mulheres (7,8%).

Os brasileiros estão comendo mais alimentos ultraprocessados, também considerados origem de muitas doenças crônicas não transmissíveis. Segundo a nova pesquisa, a proporção de pessoas que consumiram cinco ou mais grupos de alimentos ultraprocessados em 2019 foi de 14,3%. O aumento foi maior entre os residentes nas áreas urbanas (15,4%) do que nas áreas rurais (7,4%).

Já o número de tabagistas segue em queda no País. Em 2019, 12,8% dos brasileiros usavam produtos derivados de tabaco, todo dia ou ocasionalmente, um recuo em relação aos 14,9% registrados em 2013. E o porcentual de pessoas que pratica atividade física também aumentou muito neste mesmo período. Foi de 22,7% para 30,1%. Mesmo assim, 40% da população ainda são considerados insuficientemente ativos ou sedentários.