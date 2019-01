Brasileiros inscritos no Mais Médicos têm até hoje para se apresentar em municípios

SÃO PAULO - O prazo para que profissionais brasileiros com registro no País se apresentem nos municípios onde pretendem trabalhar pelo programa Mais Médicos termina nesta quinta-feira, 10. Segundo o Ministério da Saúde, 1.707 médicos brasileiros definiram seus postos de trabalho e devem comparecer aos locais até hoje.

A pasta informou que os profissionais que desistirem devem comunicar à gestão municipal para que as vagas possam ser ofertadas para outros profissionais. O ministério estima que, inicialmente, serão oferecidas 842 vagas em 287 municípios e 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

Nos dias 23 e 24 de janeiros, profissionais brasileiros formados no exterior vão poder escolher vagas disponíveis. Depois, nos dias 30 e 31 de janeiro, médicos estrangeiros poderão entrar no sistema e selecionar um município com vagas abertas para trabalhar.

O edital de convocação para o Mais Médicos foi aberto quando Cuba deixou o programa após declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) sobre os médicos cubanos. O ministério informou que recebeu 10.205 inscrições de brasileiros e estrangeiros formados no exterior e sem registro no Brasil