Brasília tem fila no primeiro dia de testes ‘drive-thru’ para covid-19

BRASÍLIA - O governo do Distrito Federal começou nesta terça-feira, 21, a realizar testes na população para covid-19 por meio de serviço de drive-thru, aplicação no estacionamento. A ideia é chegar a 450 mil exames até maio, segundo o governador do Ibaneis Rocha (MDB).

A primeira fase dos testes, com 100 mil exames, está sendo feita no Plano Piloto de Brasília e em Águas Claras, regiões com mais casos da covid-19. Houve filas de carros em pontos de coleta de amostras, como no estádio Mané Garrincha e nos estacionamentos de cinco pontos em Águas Claras.

Para decidir quem está apto ao exame, o corpo de bombeiros mede a temperatura dos passageiros com câmeras térmicas. Apenas quem apresentar febre é selecionado ao teste.

O governo realizou testes rápidos, que apresentam resultados em até 30 minutos, mas têm menor grau de precisão, e do tipo RT-PCR. Neste último modelo, as amostras são enviadas para análise em laboratório e ficam prontas em até 48h.

Ibaneis Rocha tem dito que os dados de infectados no Distrito Federal servirão para auxiliar em decisões sobre flexibilizar a quarentena. O governador afirma que deseja reabrir o comércio até 3 de maio.

O presidente Bolsonaro e Ibaneis conversaram nesta semana sobre a volta às aulas em escolas militares e cívico-militares de Brasília na próxima segunda-feira, 27. Bolsonaro disse nesta terça-feira, 21, a apoiadores que amanhã irá “fechar” o assunto com o governador.