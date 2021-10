Busca pela felicidade pode se tornar um fardo muitas vezes

Sorrir é sempre o melhor remédio? Definitivamente, não. A ideia de nunca se deixar abater e viver num estado de alegria ininterrupta tem um nome que tem se tornado bastante conhecido, principalmente no mercado de trabalho: positividade tóxica. Trata-se de uma condição na qual a busca pela felicidade é uma imposição que pode facilmente resultar em um fardo.

“Uma pesquisa feita ao longo de cem anos nos Estados Unidos analisou milhares de fotos dos livros de formatura e o que se nota é o aumento de expressões sorridentes ao longo do século 20, como se essa expressão fosse se tornando uma obrigação. Positividade tóxica é isso”, diz Daniel Martins de Barros, psiquiatra e professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). “A alegria e a felicidade são uma possibilidade, não uma obrigação”, reforça.

O desafio é buscar o autoconhecimento para saber como lidar com sensações ruins, em vez de tentar maquiá-las. “Negar o sofrimento ou ter uma positividade excessiva não é o caminho. Quando negamos as aflições, não resolvemos o que está acontecendo e sofremos muito mais”, afirma Silvia Maria Cury Ismael, gerente de Saúde Mental do Hcor. “De toda a situação ruim sempre há algo que se aprende de positivo para sua vida. Você nunca sai de uma crise como entrou.”

Adote hábitos de vida saudáveis

Comportamentos como se alimentar de forma balanceada, praticar exercícios físicos e manter uma constante e boa qualidade de sono fortalecem o sistema imunológico e ainda ajudam a aliviar o estresse.

Dedique um tempo para hobbies

O que você gosta de fazer? Pense nisso e reserve um tempo para atividades que estão além das obrigações do dia a dia. Pode ser ler

um livro, assistir a filmes e séries, ouvir música. Aprender a tocar um instrumento também é uma boa pedida.

Mantenha a socialização

Procure estreitar o contato com amigos e pessoas queridas. Ter uma rede de relacionamentos saudáveis é um forma muito eficaz de evitar a depressão.

Aprenda a relaxar

Pesquise técnicas de relaxamento muscular e mental, que aliviam a tensão corporal e ajudam a melhorar a respiração.

Informe-se com segurança

Evite o excesso de informação e fuja das fake news. O ideal é fazer uma curadoria de suas fontes de conteúdo, em vez de passar o dia todo conectado às redes sociais.