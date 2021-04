Butantan confirma recebimento de insumos para 5 milhões de doses da Coronavac até o final do mês

O governo de São Paulo afirmou nesta quinta-feira, 8, que o Instituto Butantan receberá até o próximo dia 20 o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) necessário para produzir 5 milhões da vacina Coronavac, contra o coronavírus. Com isso, o Estado consegue garantir a entrega de 46 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) ainda em abril.

Na véspera, a produção da Coronavac foi temporariamente suspensa após o esgotamento da matéria-prima necessária para a vacina. Mais cedo, durante coletiva de imprensa, o governador João Doria (PSDB) afirmou que a entrega do IFA se atrasaria em uma semana por motivos burocráticos de documentação na China.

Até o fim do mês, o Butantan deve receber também um segundo carregamento, com mais 3 mil litros de IFA, suficientes para a produção de 10 milhões de doses da Coronavac. Desde janeiro, o instituto já entregou 38,2 milhões de doses da vacina ao PNI, sendo responsável por 80% dos imunizantes aplicados no País.