Butantan detalha dados de efetividade da Coronavac em Serrana; acompanhe

SÃO PAULO - O Instituto Butantan detalha nesta segunda-feira, 31, mais dados sobre a efetividade da Coronavac na população de Serrana. O município do interior paulista foi escolhido por pesquisadores para um estudo sobre os efeitos da vacinação em massa na população adulta. Ao todo, 27.160 mil habitantes acima de 18 anos receberam as duas doses da Coronavac em uma campanha finalizada em meados de abril.

Neste domingo, o Butantan informou que a oferta de Coronavac à toda população adulta diminuiu em 95% o número de óbitos por covid-19 na cidade do interior paulista. Os dados preliminares foram divulgados pelo Fantástico, da TV Globo, e confirmados pelo Estadão.

Ainda de acordo com a reportagem, o número de casos sintomáticos caiu 80% e as internações foram reduzidas em cerca de 86% enquanto 15 cidades vizinhas registravam alta no número de infectados.

Os dados que embasam esses porcentuais não foram apresentados e deverão ser detalhados na coletiva desta segunda-feira. Uma análise preliminar mostra que o número de novos casos de covid caiu de 699 em março para 251 em abril. Já o de mortes passou de 20 para 6 no mesmo período.

Segundo a pesquisa, o controle da transmissão no município se deu quando 75% da população elegível estava vacinada, o que indica que esse é o porcentual de imunizados que precisaríamos ter no País para atingir a imunidade de rebanho pela vacina e frear o vírus.

No momento, com a campanha nacional de imunização em ritmo lento, o Brasil tem 21% de vacinados com a primeira dose, dos quais apenas 10% receberam também a segunda aplicação.