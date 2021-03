Butanvac: o que se sabe sobre a vacina brasileira do Butantan contra a covid

SÃO PAULO - O Instituto Butantan anunciou nesta sexta-feira, 26, detalhes sobre a Butanvac, candidata a imunizante contra a covid-19 que deve ser testada em humanos a partir de abril, caso receba autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A solicitação será feita ainda nesta sexta-feira.

A vacina terá toda a produção realizada no Brasil e utilizará a mesma tecnologia usada na vacina da gripe, que já é feita pelo instituto. Se os resultados forem positivos, a meta é iniciar a vacinação da população já em julho. Veja perguntas e respostas sobre o imunizante.

Quando a Butanvac começou a ser desenvolvida?

Segundo Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, o desenvolvimento do imunizante teve início há um ano.

A vacina já foi testada em animais?

Sim, os testes foram realizados na Índia e, de acordo com o Instituto Butantan, os resultados foram positivos.

Quando devem começar os testes em humanos com a Butanvac?

O início dos testes clínicos com a vacina produzida pelo Instituto Butantan deve ser em abril, mas só vai começar após aprovação da Anvisa.

Como o imunizante funciona?

Segundo o instituto, ele usa o vetor viral, a proteína spike do novo coronavírus de forma integral. A tecnologia usada é a mesma utilizada para a produção da vacina da gripe, que é feita no Butantan. As cepas são cultivadas em ovos de galinha, resultando em doses de vacinas inativadas, feitas com fragmentos de vírus mortos.

"O vírus utilizado como vetor nesta vacina é o da Doença de Newcastle, uma infecção que afeta aves. Por esta razão, o vírus se desenvolve bem em ovos embrionados, permitindo eficiência produtiva num processo similar ao utilizado na vacina de influenza. O vírus da doença de Newcastle não causa sintomas em seres humanos, constituindo-se como alternativa muito segura na produção. O vírus é inativado para a formulação da vacina, facilitando sua estabilidade e deixando o imunizante ainda mais seguro", explica o instituto.

Quem poderá ser voluntário para os testes?

Inicialmente, serão 1,8 mil voluntários. Os testes das fases 1 e 2 serão realizados em pessoas com mais de 18 anos e que ainda não estão sendo contemplados pela vacinação pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). O governo ainda não informou como será feita a seleção.

Quanto tempo os estudos devem durar?

Entre 45 e 75 dias.

A partir de quando as doses serão produzidas em larga escala?

O lote piloto para os testes clínicos já está pronto. A previsão é de que a produção em larga escala ocorra em maio, caso os resultados dos testes clínicos sejam positivos.

E quando pode começar a vacinação da população?

A meta é começar a vacinar a população em julho e o objetivo é ter 40 milhões de doses prontas até o fim de 2021.

Qual a capacidade de produção da nova vacina do Instituto Butantan?

É de 100 milhões de doses por ano.

Qual será o investimento para produção da Butanvac?

O valor ainda não foi anunciado, mas a previsão é de que o custo não seja elevado. De acordo com o governador João Doria, o custo será menor, porque não há importação de insumos nem custos de logística, já que o imunizante será 100% produzido no Brasil.

A vacina será tomada em quantas doses?

A definição será feita após os testes, mas Dimas Covas afirmou que existe a possibilidade de ser em dose única.

A vacina será exportada?

O imunizante será fornecido para países de baixa e média renda. Vietnã e Tailândia, que são parceiros no projeto, também vão receber. A Butanvac será produzida por meio de um consórcio internacional com o Instituto de Vacinas e Biologia Médica do Vietnã e a Organização Governamental Farmacêutica da Tailândia. O Butantan vai produzir 85% da capacidade total.