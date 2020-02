Cai para 9 número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil

BRASÍLIA - O Brasil tem 9 casos suspeitos de coronavírus. O Ministério da Saúde atualizou o boletim divulgado mais cedo, que apontava para 8 suspeitas. Com isso, o número caiu de 11 para 9 entre quarta-feira, 5, e esta quinta-feira, 6.

O boletim foi divulgado em reunião com secretários estaduais e municipais de Saúde. Desde que o Ministério da Saúde começou a monitorar suspeitas no País, 24 casos foram descartados.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Os casos suspeitos estão em São Paulo (3), Rio Grande do Sul (3), Rio de Janeiro (1), Santa Catarina (1) e Minas Gerais (1). O secretário nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, afirmou que a evolução dos números evidencia a capacidade dos Estados e municípios na investigação.

O secretário se reuniu na véspera com o representante da embaixada da China no Brasil. "Pelas informações, a epidemia ainda está em expansão, mas se espera no final de fevereiro ter uma curva de intersecção dos casos da epidemia do mundo", afirmou Oliveira.

Fora do Brasil, mais de 28 mil pessoas contraíram o novo coronavírus. Ao menos 12 países já registraram transmissão interna da doença, de pacientes que não viajaram à China, país que concentra a maioria dos casos.