Vacinação contra covid: veja calendário atualizado em SP, Rio, DF, BH e outras 6 cidades

A campanha de vacinação no Brasil contra a covid-19 começou em 18 de janeiro. O Plano Nacional de Imunização (PNI) orienta que as vacinas sejam disponibilizadas por faixa etária com intervalos de cinco anos. No entanto, Estados e Municípios podem definir o cronograma, com agendamento ou não para que a vacina seja dada, conforme a disponibilidade de imunizações.

Segundo o PNI, os primeiros a receber as vacinas foram os profissionais de saúde da linha de frente do combate à covid-19, idosos com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência, pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, que vivem em residências inclusivas, e indígenas aldeados.

Atualmente, além da Coronavac, imunização do laboratório chinês Sinovac fabricada em parceria com o Instituto Butantan, a vacina Oxford/AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca e que no Brasil é produzida em parceria com Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), também está sendo aplicada na população.

Confira calendário atualizado em 10 cidades brasileiras:

Vacinação contra covid em São Paulo | 12/04/21

Iniciada em 19 de janeiro deste ano, a campanha de vacinação contra covid-19 na cidade de São Paulo é direcionada para grupos prioritários em diferentes etapas. Diferentemente de outros municípios paulistas, na capital não é necessário agendamento para tomar a vacina, desde que a pessoa esteja dentro do grupo a receber a imunização.

Grupos prioritários no momento:

Professores e funcionários da educação começaram a ser vacinados no último sábado, 10. Podem ser imunizados os profissionais que atuam nas escolas das redes pública e privada com idade a partir de 47 anos. Fazem parte da lista aqueles que atuam em diversas funções, como secretários, auxiliares de serviços gerais, faxineiras, mediadores, merendeiras, monitores, cuidadores, diretores, vice-diretores, professores de todos os ciclos da educação básica, professores coordenadores pedagógicos, além de professores temporários.

Idosos com 68 anos ou mais.

Idosos de 67 anos poderão se vacinar a partir desta terça-feira, 13.

Profissionais de saúde com 50 anos ou mais. Confira a categoria conforme instrutivos . Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Confira a classificação dos profissionais: médicos, enfermeiros/técnicos e auxiliares, nutricionistas, fisioterapeutas/terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos/técnicos de laboratórios que façam coleta de RT-PCR Sars-CoV-2 e análise de amostra de covid-19, farmacêuticos/técnico de farmácia, odontólogos/auxiliar e técnico de saúde bucal, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física e médicos veterinários.

Ampliação aos demais trabalhadores de cemitérios públicos e privados do município de São Paulo.

Trabalhadores no atendimento direto à vulneráveis da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).

Trabalhadores no atendimento direto à vulneráveis da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC).

Veja onde se vacinar na cidade de São Paulo:

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Funcionam de segunda a sexta, das 7h às 19h. Veja aqui a lista dos locais.

AMAs/UBSs Integradas

Funcionam das 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados. Veja aqui a lista com os endereços das unidades.

Centros de Saúde (CS)

CS Escola Barra Funda - Alexandre Vranjac - Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283 - Bom Retiro De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

CS Escola Geraldo de Paula Souza - Av. Dr. Arnaldo, 925 - Sumaré De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

CS Escola Samuel Barnsley Pessoa - Av. Vital Brasil, 1.490 - Butantã De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

17 Serviços de Atenção Especializada (SAEs)

Funcionam de segunda a sexta-feira. Clique aqui para confira mais informações.

Postos Volantes/Farmácias/ Drive Thru em UBS

Funcionam das 8h às 17h. Clique aqui para confira mais informações.

Drive-thrus

Funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h.

ARENA CORINTHIANS Av. Miguel Ignácio, 2492, Curi, Portão E4

IGREJA BOAS NOVAS Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente

AUTÓDROMO DE INTERLAGOS Rua Jacinto Júlio, altura do 589 - Portão 9, entrada KRF

CLUBE HEBRAICA Rua Ibiapinópolis, 781 - na parte superior do Clube

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2)

COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA Rua Marechal Estênio Albuquerque Lima, 413

PARQUE VILLA LOBOS Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1025 - Portão 3 - Alto de Pinheiros

CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO Rua do Gama, 261 - Jardim Luzitânia

SHOPPING ARICANDUVA Av. Aricanduva, 5555 - Aricanduva - Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4

CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI Rua Olavo Fontoura, portão 38

CLUB ATHLETICO PAULISTANO Rua Honduras, 1.400 - Jardim América

SHOPPING ANÁLIA FRANCO Av. Regente Feijó, 1739 - Tatuapé

HOSPITAL DOM ALVARENGA Av. Nazaré, 1361 - Ipiranga

SHOPPING INTERLAGOS Av. Interlagos, 2255 - Estacionamento Subsolo, portão 5 - Interlagos

SUBPREFEITURA DE M BOI MIRIM Avenida Guarapiranga, 1695 - Pq Alves de Lima

SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA Avenida Marechal Tito, 3012 - Itaim Paulista

MAIS SHOPPING Rua Padre José Maria, S/N - Estacionamento G 2 Mais Shopping - Santo Amaro

SUBPREFEITURA DA PENHA Rua Mandú, 451

SHOPPING CAMPO LIMPO Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel

O drive-thru do Morumbi permanecerá fechado nesta segunda-feira, 12, e quarta-feira, 14, devido à realização de jogos no estádio. Os drive-thrus estarão abertos apenas para a aplicação da primeira dose dos profissionais de saúde.

Profissionais de segurança têm esquema próprio de imunização

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo desenvolveu um sistema próprio para a vacinação de todos os profissionais da ativa das polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, Corpo de Bombeiros, Agentes Penitenciários, Guardas Civis Metropolitanos, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Fundação Casa. Para evitar aglomerações em postos públicos de saúde, 21 unidades na capital paulista da Polícia Militar também receberam doses da Coronavac. Ao todo, foram 180 mil doses disponibilizadas para a SSP.

Para mais informações acesse aqui.

Cadastro Vacina Já

Embora não seja obrigatório e não garanta a vacinação, o pré-cadastro no site Vacina Já ajuda a agilizar em até 90% o tempo de atendimento para imunização. No dia da vacinação, basta o idoso apresentar um documento de identificação com data de nascimento e Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Vacinação contra covid no Rio de Janeiro | 12/04/21

No Rio de Janeiro serão imunizadas, nesta segunda-feira, mulheres com 63 anos, das 8h às 17h. Na cidade carioca, a vacinação acontece de segunda a sábado.

Nesta segunda-feira, também serão vacinados profissionais de saúde com 54 anos, em todos os postos de vacinação, exclusivamente das 13h às 17h, conforme categorias listadas a seguir: Médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares.

Veja onde se vacinar:

Clínicas da família e centros municipais de saúde. Clique aqui e saiba onde ser atendido.

e saiba onde ser atendido. Planetário da Gávea Rua Vice-Governador Rubens Berardo, 100 - Gávea

Tijuca Tênis Clube Rua Conde de Bonfim, 451 - Tijuca

Museu da República Rua do Catete, 153 - Catete

Paróquia Nossa Senhora do Rosário Rua General Ribeiro da Costa, 164 - Leme

Casa Firjan Rua Guilhermina Guinle, 211 - Botafogo

Jockey Club Brasileiro Avenida Dezoito do Forte, 695 - 2 - São Gonçalo

Hotel Fairmont Avenida Atlântica, 4240 - Copacabana

Museu da Justiça Rua Dom Manuel, 29 - térreo - Centro

Cidade das Artes Avenida das Américas, 5300 - Barra da Tijuca

Quartéis do Corpo de Bombeiros: Humaitá, Copacabana e Quartel de Busca e Salvamento (Barra da Tijuca)

Museu do Amanhã Praça Mauá, 1 - Centro

Imperator Rua Dias da Cruz, 170 - Meier

Clique aqui para conferir mais informações sobre o calendário no Rio, assim como outros locais para vacinação.

Vacinação contra covid em Brasília | 12/04/21

Neste momento, o público-alvo para vacinação são idosos com 66 anos ou mais. São 50 pontos que oferecem o imunizante, sendo 15 na modalidade drive-thru. O funcionamento se inicia às 8h nas salas de vacina e às 9h nos drive-thrus, com encerramento às 17h em ambos os locais.

Nesta segunda-feira, os profissionais de saúde, que estão cadastrados no site da vacinação do DF e que seus respectivos nomes e CPFs foram informados pelos conselhos de classe, poderão agendar a vacinação.

Já os profissionais das forças de segurança serão vacinados a partir desta terça-feira nas unidades de saúde da Região Centro-Sul.

Para mais informações sobre calendário e locais de vacinação clique aqui.

Vacinação contra covid em Curitiba | 12/04/21

Curitiba retoma nesta segunda-feira a aplicação da primeira dose da vacina para idosos com 66 anos completos, nascidos de 1º de janeiro a 30 de junho. Também será aplicada a segunda dose em idosos de 76 anos nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro.

Segundo o município, em decorrência da limitação de doses, com o novo lote não será possível a retomada da imunização dos trabalhadores de saúde.

Além disso, 200 doses também estão sendo destinadas para a imunização dos trabalhadores das forças de segurança, mediante agendamento prévio.

Pontos de vacinação para idosos com funcionamento das 8h às 18h:

Pavilhão da Cura Parque Barigui

US Salvador Allende Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 - Sítio Cercado

US Parigot de Souza Rua João Eloy de Souza, 11

US Vila Diana Rua René Descartes, 537 - Abranches

US Jardim Paranaense Rua Pedro Nabosne, 57 - Alto Boqueirão

US Visitação Rua Dr. Bley Zornig, 3136 - Boqueirão

US Camargo Rua Pedro Violani, 364 - Cajuru

US Uberaba Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 - Uberaba

Clube da Gente CIC Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

US Ouvidor Pardinho Rua 24 de Maio, 807 - Praça Ouvidor Pardinho

US Vila Feliz Rua Pedro Gusso, 866 - Novo Mundo

US Aurora Rua Theofhilo Mansur, 500 - Novo Mundo

US Pinheiros Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 - Santa Felicidade

Rua da Cidadania do Tatuquara (Prefeitura de Curitiba) Acesso pela Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

Rua da Cidadania do Fazendinha (Prefeitura de Curitiba) Acesso pela Rua Carlos Klemtz, 1.700

Paróquia Santo Antônio - Boa Vista (entrada pela Av. Paraná)

Drive-thru

Funcionamento das 8h30 às 16h30.

Pavilhão da Cura - Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo - Boqueirão (entrada pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Maurer)

Paróquia Santo Antônio - Boa Vista (entrada única pela Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller)

Vacinação contra covid em Belo Horizonte | 12/04/21

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que na última sexta-feira, 9, iniciou a vacinação para idosos de 64 anos. A imunização pode ser feita das 7h30 às 16h30 nos centros de saúde e nos postos fixos e das 8h às 16h30 nos postos drive-thru. Clique aqui e confira locais para vacinação.

No sábado, idosos de 76 e 75 anos começaram a receber a segunda dose. Clique aqui e confira locais para realizar a imunização.

O trabalhador cadastrado acima de 50 anos que não conseguiu comparecer aos postos na quarta-feira passada, 7, deverá procurar um dos locais disponíveis nesta lista, entre 7h30 e 16h30.

O cadastro para a vacinação de trabalhadores da área da saúde que ainda não foram imunizados com a 1ª dose contra a covid-19 será reaberto nesta segunda-feira. O cadastro deve ser feito exclusivamente no formulário disponível no Portal de Prefeitura. Não serão aceitos envios por e-mail ou por telefone.

Clique aqui para mais informações sobre grupos, horários e locais de vacinação contra a covid-19.

Vacinação contra covid em Campinas | 12/04/21

A vacinação em Campinas, no interior paulista, é realizada mediante agendamento.

A faixa etária que está sendo imunizada atualmente é a de idosos de 68 a 74 anos de idade. A vacina também já foi aplicada em profissionais de saúde e das forças de segurança e salvamento.

No entanto, no momento, o agendamento está suspenso e será retomado assim que o município receber novas doses de vacina. Estão garantidas as segundas doses.

Locais de vacinação:

Centro de Vivência do Idoso na Lagoa do Taquaral (CVI) Avenida Doutor Heitor Penteado, s/nº - Portão 5 com área de estacionamento

Escola CAIC Zeferino Vaz Rua José Augusto de Mattos, s/nº - Parque Residencial Vila União

Círculo Militar de Campinas Avenida Getúlio Vargas, 200 - Jardim Chapadão

Casa da Criança Paralítica Rua Pedro Domingos Vitali, 160 - Parque Itália

Centro de Imunização Noroeste (antigo prédio da NAED Noroeste) Rua Augusta Parreira Belinteni, s/nº - Vila Castelo Branco

Clique aqui e confira informações sobre a vacinação em Campinas. Clique aqui para encontra os boletins de imunização por faixa etária.

Vacinação contra covid em Porto Alegre | 12/04/21

Desde sábado, a prefeitura ampliou a vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 63 anos.

Neste momento, idosos que receberam a primeira dose da coronavac há mais de 21 dias e precisam fazer a segunda aplicação também devem procurar um dos locais de imunização.

É necessário apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para a segunda dose, é preciso levar identidade e o cartão de vacinação recebido na primeira aplicação.

Drive-thrus, com funcionamento das 9h às 17h:

Big Sertório - Acesso pela Rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club

Big Barra Shopping Sul - Av. Diário de Notícias, 300

PUCRS - Acesso pela Av. Ipiranga, 6681 - atrás do Centro de Eventos, com entrada ao lado do Museu da PUCRS

Clique aqui e confira a lista das unidades de saúde, que funcionam das 8h às 17h.

Os profissionais que atuam em apoio em serviços de saúde humana também estão sendo vacinados em 19 farmácias parceiras da Secretaria Municipal de Saúde na campanha de vacinação contra a covid-19.

Nesta etapa, são contemplados recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares de cozinha, motoristas de ambulâncias, administrativo, gestores, profissionais que fazem transporte de medicamentos ou amostras biológicas que atuam em estabelecimentos de serviços de saúde humana, como hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e consultórios.

Clique aqui e confira o cronograma e a lista dos locais de vacinação para os profissionais da saúde.

Profissionais da segurança da Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Susepe e Guarda Municipal também continuam sendo imunizados. Clique aqui e confira onde se vacinar.

Vacinação contra covid em Salvador | 12/04/21

Os agentes penitenciários e fiscais de medidas restritivas da Sedur profissionais do Salvamar ativos com idade igual ou superior a 50 anos podem receber a primeira dose da vacina contra covid-19.

É necessário estar em pleno exercício das atividades e antes de se dirigir ao local de vacinação também deverão verificar se os nomes dos mesmos estão disponíveis na lista disponibilizada no site da Secretaria Municipal da Saúde. No dia da vacina, a pessoa deve apresentar documento oficial de identificação com foto e também cópia do último contracheque.

1ª dose para idosos

Desde quinta-feira, 8, foi ampliada a faixa de escalonamento para os idosos com 62 anos ou mais. Pela manhã, das 8 às 12 horas, são contemplados os nascidos entre 9 de abril de 1958 e janeiro de 1959. Já no turno vespertino, das 13 às 16 horas, é a vez dos idosos de 62 anos ou mais nascidos entre fevereiro e 9 de abril de 1959.

1ª dose agentes de segurança pública

Os policiais federais, militares, civis e rodoviários federais, bombeiros, guardas municipais, além de agentes da Transalvador com idade igual ou superior a 50 anos também continuam sendo vacinados. É necessário estar em pleno exercício das atividades e ser lotados em Salvador. Antes de se dirigir ao local de vacinação também deverão verificar se os nomes dos mesmos estão disponíveis na lista disponibilizada no site da Secretaria Municipal da Saúde. Já no dia da vacinação é preciso apresentar documento oficial de identificação com foto e também cópia do último contracheque.

1ª dose trabalhadores da saúde e autônomos

Salvador também está aplicando a primeira dose em trabalhadores da saúde e profissionais autônomos (médicos, fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, auxiliar e técnico de enfermagem, auxiliar e técnico de saúde bucal). Os profissionais também devem verificar cadastro no site da Secretaria Municipal da Saúde.

É obrigatória a apresentação de documento oficial de identificação com foto e cópia do contracheque ou cópia do contrato social, no dia da imunização. Já os autônomos (além do nome no site) precisam também apresentar carteira do conselho de classe mais cópia do último imposto de renda, ou cópia do comprovante atualizado de pagamento do contrato de Pessoa Jurídica ativo ou última nota fiscal.

1ª dose paciente em hemodiálise

Os pacientes em hemodiálise também continuam sendo vacinados com a primeira dose. Como os demais contemplados, precisam estar com o nome na lista disponível no site da Secretaria Municipal da Saúde.

2ª dose de idosos e trabalhadores da saúde

A aplicação da segunda dose para completar o esquema vacinal segue normalmente na capital baiana tanto para idosos, assim como para trabalhadores de saúde. Basta ser observada a data de retorno no site da Secretaria Municipal da Saúde e no cartão de vacina obtido na ocasião da primeira aplicação.

Vacina Express

Os idosos com 62 anos ou mais também podem fazer o agendamento da vacinação domiciliar através do site Vacina Express. São ofertadas por dia 200 vagas, preferencialmente, para idosos acamados ou com dificuldade de locomoção.

Idosos que receberam a primeira dose em casa não precisam fazer novo registro na plataforma digital. O retorno da equipe de saúde será feito automaticamente de acordo com a data da segunda dose programada no sistema.

Clique aqui e confira os locais e horários de vacinação, conforme os grupos que estão sendo imunizados.

Vacinação contra covid em Fortaleza | 12/04/21

O município está vacinando, mediante agendamento, idosos acima de 62 anos, grupo pertencente à segunda fase do plano. Clique aqui para fazer o agendamento. Para mais informações entre em contato pelo 0800 275 1475.

Os idosos cadastrados pela Plataforma Saúde Digital devem comparecer aos locais de vacinação para os quais foram designados apenas mediante agendamento realizado pela Prefeitura de Fortaleza.

Neste momento, a cidade está aplicando a segunda dose da vacina em profissionais da saúde e idosos com mais de 70 anos. Neste domingo, 11, também começaram a receber a primeira dose profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas.

Além de verificar os e-mails e as mensagens de WhatsApp, é importante checar as listas nominais diariamente atualizadas pelo site, de acordo com faixa etária de idosos e profissionais que estão sendo imunizados.

Confira alguns centros de vacinação distribuídos pela cidades:

Shopping RioMar Kennedy

Shopping RioMar Papicu

Arena Castelão

Centro de Eventos

Clique aqui para conferir mais informações sobre o cronograma de vacinação em Fortaleza.

Vacinação contra covid no Recife | 12/04/21

Na última sexta-feira, Recife iniciou agendamento para vacinação contra a covid-19 em idosos a partir dos 62 anos e as doses começaram a ser aplicadas a partir de sábado, 10, nos centros de vacinação ou drive-thrus da Prefeitura do Recife.

Atualmente, também estão sendo imunizados na cidade idosos com 64 anos ou mais trabalhadores da saúde, ativos, de qualquer área, a partir de 50 anos e trabalhadores da Atenção Básica do município.

Além deles, os trabalhadores da saúde que atuam em UTIs (adulto, pediatria, neonatalogia, coronária e oncologia), setores de quimioterapia (ambulatorial e hospitalar), segmentos hospitalares de cardiologia, vascular e neurologia (enfermaria e diagnóstico), Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise), maternidades (centro obstétrico, berçário, alojamento conjunto, centro de parto normal, diagnóstico e farmácia) e setores hospitalares de endoscopia, broncoscopia e imagem também estão sendo vacinados.

Profissionais que atuam em policlínicas municipais e nas Vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental e do trabalhador também estão recebendo a vacina. O município também está imunizando funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados, trabalhadores de saúde lotados em hospitais do município, cirurgiões dentistas e os estudantes da área de saúde que atuam na linha de frente da covid-19 (UTI e enfermaria) e nos serviços de urgência e emergência.

A capital pernambucana tem 17 pontos de vacinação, entre salas e drive-thrus, que continuam funcionando normalmente. Todos os locais atendem das 7h30 às 18h30, de domingo a domingo.

As salas de vacinação ficam nos seguinte endereços:

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Dois Irmãos

Parque de Exposição de Animais, no Cordeiro

Unidade de Cuidados Integrais (UCIS) Guilherme Abath, no Hipódromo

Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro

Ginásio Geraldão, na Imbiribeira

Centro de Saúde Sebastião Ivo Rabelo, no Ibura

Já os drive-thrus, que permitem atendimento sem sair do veículo, estão localizados nos seguintes locais:

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), na Tamarineira

Parque de Exposição de Animais, no Cordeiro

Fórum Ministro Artur Marinho - Justiça Federal de Pernambuco (Avenida Recife), no Jiquiá

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Dois Irmãos

Juizados Especiais do Recife, na Imbiribeira

Parque da Macaxeira, na Macaxeira

Geraldão, na Imbiribeira

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária

Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no bairro do Recife

BIG Bompreço de Boa Viagem

BIG Bompreço de Casa Forte

Clique aqui para fazer o cadastro e o agendamento. Pelo celular, acesse pelo app Conecta Recife, disponível gratuitamente na PlayStore, para Android, e AppStore, para quem utiliza o sistema iOS.

Intervalo entre primeira e segunda dose da vacina

Enquanto a segunda dose da Coronavac deve ser administrada após 21 dias, a vacina da Oxford/Astrazeneca deve ser dada após 12 semanas. Em média, as imunizações demoram cerca de duas semanas após a segunda dose para surtir todo o efeito.

Vale lembrar que mesmo após receber as duas doses da vacina, as pessoas devem manter as regras de distanciamento social, uso de máscaras e higienização constante das mãos.