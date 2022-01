Vacinação para crianças contra covid: veja calendário em SP, Rio, Brasília e outras cidades

A imunização de crianças faz parte do Plano Nacional de Operacionalização das Vacinas Contra a covid-19. O Ministério da Saúde prevê que a vacinação de 5 a 11 anos não é obrigatória e seguirá uma ordem de prioridades, iniciando pelas crianças com comorbidades e deficiências permanentes. O esquema vacinal será de duas doses, com intervalo de oito semanas entre as aplicações.

A vacina infantil da Pfizer recebeu aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em dezembro de 2021. Ao todo, o governo estima em 20 milhões o número de crianças nesta faixa etária no País.

A vacinação contra a covid-19 em crianças está permitida em mais de 40 países. O imunizante já é aplicado em países como Estados Unidos, Áustria, Alemanha, Chile, China e Colômbia.

O volume aplicado é menor, de 0,2 mL. Como a composição é distinta da dos adultos, os frascos do imunizante são de cor laranja. Como a dose e o volume são reduzidos, o uso de seringas menores é recomendado.

Cadastro Vacina Já

O Estado de São Paulo está fazendo o cadastro de crianças dos 5 aos 11 anos para a vacinação contra o coronavírus. Pais e responsáveis podem fazer o registro no portal Vacina Já (clique aqui). O cadastro é opcional e não funciona como agendamento. Porém, agiliza o atendimento nos locais de imunização, evitando filas e aglomerações.

Vacinação para crianças contra covid em São Paulo

A cidade vai começar a imunizar crianças entre 5 e 11 anos na próxima segunda-feira, 17. O público elegível são as que têm alguma deficiência ou comorbidade. Os pais terão de apresentar laudo médico, receitas ou exames que comprovem a condição de saúde. O cronograma também alcança crianças aldeadas na mesma faixa etária. A Secretaria da Saúde do Estado informou que todas as crianças poderão se vacinar em São Paulo, mesmo aquelas que não tenham CPF. Poderá ser apresentado o cartão nacional do SUS ou outro documento. Em relação ao acompanhante na hora da imunização, as crianças serão vacinadas na presença dos pais ou responsáveis; do contrário, será aceito um termo de assentimento em caso de outro acompanhante.

Veja onde se vacinar na cidade de São Paulo:

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS) : funcionam de segunda a sexta, das 7h às 19h.

AMAs / UBSs Integradas : funcionam das 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados . Veja aqui a lista com os endereços das unidades.

Centros de Saúde (CS)

17 Serviços de Atenção Especializada (SAEs): funcionam de segunda a sexta-feira. Clique aqui para conferir mais informações.

Vacinação para crianças contra covid no Rio

A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que planeja vacinar 560 mil crianças de maneira escalonada a partir da próxima segunda-feira, 17. O público que vai começar a receber a primeira dose são as meninas de 11 anos, conforme calendário divulgado pela prefeitura da capital fluminense. Todas as unidades de saúde do município vão realizar este atendimento.

Vacinação para crianças contra covid em Brasília

O Distrito Federal vai iniciar, a partir de domingo, a vacinação das crianças de 5 a 11 anos que tenham deficiências ou comorbidades. Serão aplicadas 16,3 mil doses, que serão entregues pelo Ministério da Saúde. Os menores devem estar com os pais ou responsáveis. Não será exigido documento que comprove a situação de saúde. As famílias daqueles acamados poderão acionar a equipe de Saúde da Família mais próxima da residência. A imunização vai ocorrer em 11 postos, das 8h às 17h, segundo a secretaria.

Vacinação para crianças contra covid em Belo Horizonte

A prefeitura ainda não estabeleceu uma data para iniciar o esquema vacinal das crianças. Haverá uma reunião para definir as estratégias da imunização deste grupo, que tem mais de 193 mil crianças. Segundo a administração municipal, a previsão é de que as remessas de doses cheguem ainda nesta sexta-feira.

Vacinação para crianças contra covid em Campinas

O município aguarda a chegada de vacinas pelo Estado. A Secretaria Municipal de Saúde informou que está preparada para começar a vacinação dos grupos definidos pelo Estado, que estabelece as crianças na faixa etária de 5 a 11 anos.

Vacinação para crianças contra covid em Ribeirão Preto

A Secretaria de Saúde da cidade disse que aguarda as orientações oficiais do Estado, assim como o envio de imunizantes para dar início à aplicação de doses pediátricas nas crianças.