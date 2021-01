Caminhoneiros, motoristas, funcionários do metrô: veja quem tem prioridade para ser vacinado

BRASÍLIA - Notícias sobre os “fura-filas” da vacina contra a covid-19 no Brasil levantam discussões sobre quem tem prioridade para receber o imunizante. Políticos, profissionais recém-nomeados e até um chefe de um setor de informática e um fotógrafo estão entre as pessoas que já receberam a vacina, o que rompe com acordo firmado entre União, Estados e municípios. Os casos são investigados pelo Ministério Público de ao menos oito Estados.

O governo federal lançou em dezembro o “plano nacional de operacionalização da vacina contra covid-19”. O documento apontava a ideia de vacinar parte dos grupos prioritários, que somam 49,6 milhões de pessoas, como profissionais de saúde e idosos, em três fases. O restante da população, inclusive alguns grupos prioritários, seria imunizado nos 12 meses seguintes.

No total, os grupos prioritários somam cerca de 77,21 milhões de pessoas, conforme mostra nova versão do plano nacional de imunização, divulgada na quarta-feira, 20. Além dos grupos previstos nas três fases, há diversos outros que o ministério ainda não divulgou datas para a vacinação. Na lista estão, por exemplo, 1,24 milhão de caminhoneiros, além de trabalhadores de transporte urbano. A lista está detalhada no fim deste texto.

Ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a epidemiologista Carla Domingues, não vê problema em inserir caminhoneiros entre grupos prioritários. “Quanto mais brasileiros forem vacinados, melhor, lembrando que eles viajam pelo Brasil todo e podem levar a doença”, disse. Ela ponderou que o ideal é inserir o máximo de atividades essenciais possíveis.

Nesta nova versão, porém, as metas de vacinação e os prazos são expostos de forma mais genérica. O ministério ainda lançou nesta semana um “informe técnico” sobre como seria feita a aplicação das 6 milhões de doses da Coronavac. Trata-se de imunizante desenvolvido pela Sinovac e distribuído no Brasil pelo Instituto Butantan, que recebeu aval para uso emergencial e começou a administrado no Brasil no domingo, 17.

Neste primeiro ciclo de aplicação das vacinas, o Ministério da Saúde orienta a vacinação de extratos do seguinte grupo:

Trabalhadores da saúde

Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas);

Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas);

População indígena vivendo em terras indígenas

As doses já disponíveis no País servem para imunizar cerca de 2,8 milhões de habitantes. Esse número considera que haverá uma pequena perda de vacinas e a necessidade de usar duas doses para imunizar cada pessoa.

Essas doses, porém, não permitem nem sequer a imunização de todas as pessoas inseridas nestes grupos de risco priorizados no primeiro ciclo. O ministério recomenda que as vacinas sejam, agora, entregues a 34% dos profissionais de saúde de cada estado, com prioridade para aqueles que estiveram na linha de frente do combate à doença.

Os Estados e municípios têm também liberdade para distribuir as doses conforme planos locais, mas o ministério afirma que é "imprescindível" seguir o plano nacional.

"O Ministério da Saúde está trabalhando em todas as frentes para que haja o cumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19. Apesar da autonomia de estados e municípios na distribuição e aplicação das vacinas, a Pasta, em uma gestão tripartite, alerta para a necessidade de se seguirem as orientações coordenadas pelo Ministério da Saúde, que prevê ciclos de vacinação de acordo com os grupos prioritários definidos em estudos populacionais com a comunidade científica", afirma nota da Saúde divulgada na quarta-feira, 20.

O ministério ainda não divulgou quais grupos prioritários devem receber as próximas doses. Devem desembarcar nesta sexta-feira, 22, no País as duas milhões de doses prontas da vacina de Oxford/AstraZeneca que foram importadas da Índia. Além disso, a Anvisa deve liberar o uso emergencial de outras 4,8 milhões de unidades da Coronavac.

Segundo a primeira versão do plano nacional, divulgado em dezembro, que detalhou as 3 fases de vacinação dos grupos prioritários, na primeira seriam imunizados: trabalhadores de saúde; pessoas com mais de 75 anos; população indígena aldeada em terras demarcadas e povos e comunidades tradicionais e ribeirinhas. Na segunda etapa, pessoas de 60 a 74 anos. Já a terceira fase seria reservada para pessoas com comorbidades.

O planejamento, em dezembro, foi feito sobre as 110,4 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca que a Fiocruz espera produzir neste semestre. A produção da Fiocruz, porém, está atrasada, pois o laboratório ainda aguarda a importação de insumos da China, e a campanha de vacinação começou com a Coronavac.

Na versão do plano apresentada na quarta-feira, 20, o governo estima a população de todos os grupos prioritários, inclusive daqueles que ainda estavam fora das 3 fases do plano inicial. O ministério ainda não divulgou detalhes sobre o cronograma de vacinação de todos os grupos prioritários.