Campanha contra sarampo aplicou 725 mil doses desde junho; 23% dos jovens foram imunizados

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou nesta quinta-feira, 25, que a campanha de vacinação contra o sarampo aplicou, entre 10 de junho e 25 de julho, 725,7 mil doses da vacina tríplice viral. Desse total, 670,2 mil imunizaram jovens entre 15 e 29 anos. A quantidade representa 23% da população nessa faixa etária.

LEIA TAMBÉM > Veja onde tomar a vacina contra o sarampo em SP

A pasta informou nesta quinta que ampliou a vacinação para crianças de seis a 11 meses. A medida foi justificada em razão da ocorrência de casos da doença em pacientes dessa idade. “As autoridades de Saúde avaliam constantemente a situação epidemiológica e adotam medidas no interesse de barrar o avanço da doença”, declarou o órgão.

Quem deve tomar a vacina durante a campanha de imunização?

Jovens de 15 a 29 anos: todos devem ser vacinados independentemente de terem tomado a vacina anteriormente; Crianças entre seis meses e um ano de idade.

Calendário de vacinação

- Criança com 1 ano: deve tomar a 1ª dose regular (se tiver vacinado em bloqueio ou campanha deve observar intervalo de um mês);

- Criança de 15 meses: deve tomar a 2ª dose regular;

- Criança de 1 a 4 anos atualizar a caderneta de vacinação;

- População de 1 ano a 14 anos deve ter tomado duas doses de vacina;

- Adulto de 30 a 59 anos: deve ter tomado uma dose.

Quem oferece a vacina contra sarampo?

A vacina contra sarampo é distribuída gratuitamente em postos de saúde e nos postos distribuídos pela cidade durante as campanhas de vacinação. Mesmo com a doença erradicada, a vacina não deixa o programa de vacinação do Governo Federal.

Veja onde se vacinar na Grande São Paulo:

Guarulhos

Osasco

Santo André

São Bernardo do Campo

São Caetano do Sul

São Paulo