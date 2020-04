Campanha da Prefeitura usa Guayaquil para reforçar importância da quarentena

Uma nova campanha publicitária da Prefeitura de São Paulo foi lançada nesta quinta-feira, 23, e traz cenas da cidade de Guayaquil, no Equador, para reforçar a importância do isolamento social contra o novo coronavírus. O vídeo mostra consequências para uma população que não respeitou o distanciamento e assistiu a um colapso dos sistemas de saúde e funerário.

Segundo o prefeito Bruno Covas, “o pior ainda está por vir”. “O isolamento social é fundamental. A nossa prioridade é a defesa da vida da população da cidade de São Paulo. Vamos fazer tudo o que for possível para que a gente não tenha aqui em São Paulo o que verificamos pelo mundo, com a questão dos enterros dos mortos, vítimas desta pandemia”, disse ele, de acordo com nota divulgada pela gestão municipal.

O vídeo destaca também que, diante de uma alta demanda, o sistema de saúde não terá condições de atender toda a população. A administração da cidade disse que, desde o início de abril, a rede hospitalar local já sente a pressão pelo avanço da doença na cidade. Covas lembrou que hospitais de campanha foram instalados na capital paulista, além do reforço em hospitais de diferentes regiões. “Mesmo assim estamos com 70% dos leitos de UTI ocupados aqui”, pontuou o prefeito.

A Prefeitura informou que, de acordo com projeção do Instituto Butantan, a prorrogação da quarentena poderá evitar 166 mil óbitos no Estado, além de 630 mil hospitalizações e 168 mil internações em UTI.