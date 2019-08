Campanha de vacinação contra o sarampo termina nesta sexta em SP

SÃO PAULO - A campanha de vacinação contra o sarampo, doença altamente contagiosa e que pode levar à morte, será encerrada nesta sexta-feira, 16, em São Paulo. O foco da mobilização é nos jovens de 15 a 29 anos, mas há 50 cidades no Estado que estão vacinando bebês de 6 meses a menos de 1 ano. Neste ano, já foram registrados 1.319 casos da doença em São Paulo, segundo o último balanço da Secretaria de Estado da Saúde.

Desde o último dia 6, o Ministério da Saúde recomenda que bebês que vão viajar para municípios com surto de sarampo sejam vacinados 15 dias antes do deslocamento. No dia 9, a vacinação foi ampliada para esse público em 39 cidades do Estado de São Paulo. Agora, 50 municípios têm a recomendação.

A dose que será aplicada nesse público é chamada de "dose zero" e não substitui as doses que devem ser dadas aos 12 meses da tríplice viral e aos 15 meses da tetraviral, que integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A capital, que concentra 997 casos e tem o maior número de registros do Estado, está vacinando os bebês desde 25 de julho, após casos da doença terem sido confirmados em menores de 1 ano. A vacinação também será realizada em creches públicas e privadas.

A campanha que se encerra nesta sexta tem a meta de imunizar 4,4 milhões de jovens de 15 municípios da Grande São Paulo. Entre 10 de junho e 8 de agosto, 1,2 milhão de pessoas de 15 a 29 anos foram vacinadas.

Sarampo no Brasil

Em 2016, o Brasil recebeu o Certificado de Eliminação do Sarampo, emitido pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), mas perdeu o certificado em fevereiro deste ano, após surtos da doença, principalmente na Região Norte, a partir de dezembro de 2017.

Vacinação

O sarampo pode ser evitado com a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba. Ela integra o PNI e é aplicada aos 12 meses, com reforço aos 15 meses com a tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela). Até os 29 anos, a recomendação é tomar duas doses do imunizante. Entre 30 e 59 anos, a pessoa deve ser vacinada uma vez. Para quem não sabe se já tomou o número adequado de doses, a orientação é se imunizar.

Calendário de vacinação

Criança com 1 ano : deve tomar a 1ª dose regular (se tiver vacinado em bloqueio ou campanha deve observar intervalo de um mês);

: deve tomar a 1ª dose regular (se tiver vacinado em bloqueio ou campanha deve observar intervalo de um mês); Criança de 15 meses : deve tomar a 2ª dose regular;

: deve tomar a 2ª dose regular; Criança de 1 a 4 anos: atualizar a caderneta de vacinação;

atualizar a caderneta de vacinação; População de 1 ano a 29 anos : deve ter tomado duas doses de vacina;

: deve ter tomado duas doses de vacina; Adulto de 30 a 59 anos: deve ter tomado uma dose.

Veja a lista de municípios com recomendação para vacina em São Paulo

Atibaia

Barueri

Caçapava

Caieiras

Campinas

Capela do Alto

Carapicuíba

Diadema

Embu

Fernandópolis

Franca

Francisco Morato

Franco da Rocha

Guarulhos

Hortolândia

Indaiatuba

Itapetininga

Itaquaquecetuba

Itu

Jales

José Bonifácio

Jundiaí

Mairiporã

Marília

Mauá

Mogi das Cruzes

Osasco

Peruíbe

Piracaia

Pindamonhangaba

Poá

Praia Grande

Ribeirão Pires

Ribeirão Preto

Rio Grande da Serra

Santo André

Santos

São Bernardo do Campo

São Caetano do Sul

São José do Rio Preto

São José dos Campos

São Paulo (capital)

Sertãozinho

Sorocaba

Sumaré

Taboão da Serra

Taquaritinga

Taubaté

Valinhos

Votorantim