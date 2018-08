Campanha de vacinação contra sarampo e pólio tem novo dia D neste sábado em SP

SÃO PAULO - Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de São Paulo estarão abertas neste sábado, 25, para um novo Dia D da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Neste site é possível consultar o endereço das unidades. A nova mobilização municipal visa a aumentar a cobertura de imunização de crianças maiores de 1 ano e menores de 5, que hoje está em 59%; a meta é vacinar 95% desse público-alvo.

Para a mobilização deste sábado, as unidades de saúde (confira a lista aqui) funcionarão das 8h às 17h. A secretaria reforça que as crianças devem receber as vacinas contra a pólio e o sarampo mesmo que a carteirinha de vacinação esteja em dia. Para se vacinar, é preciso levar documento de identificação e, se possível, carteira de vacinação e cartão SUS.

Outra opção para participar da campanha nacional é o posto volante que será instalado neste domingo, 26, no Conjunto Nacional, localizado na Avenida Paulista.

Além da abertura de todas as UBSs, equipes de saúde também realizarão busca ativa em suas áreas de abrangência, a fim de orientar os pais e responsáveis pelas crianças que ainda não foram imunizadas, a procurarem o posto mais próximo para receberem as doses. As crianças que estão com a vacina em atraso ou com doses incompletas também serão vacinadas.

A partir da próxima segunda-feira, a secretaria também vacinará os alunos nos centros de educação infantil e escolas municipais de educação infantil públicas e também em creches e escolas de ensino infantil privadas.