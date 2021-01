Campinas inicia vacinação contra covid em profissionais da saúde no Hospital das Clínicas da Unicamp

CAMPINAS - O interior de São Paulo iniciou nesta segunda-feira, 18, a vacinação contra a covid-19. Em Campinas, 15 profissionais de saúde do Hospital das Clínicas da Unicamp são vacinados com a Coronavac durante cerimônia com a presença do governador João Doria.

O carregamento, com quatro mil doses do imunizante, chegou à cidade às 13h20, sob escolta da Polícia Militar. Além de Campinas, hospitais de referência em Botucatu, Ribeirão Preto, Marília e São José do Rio Preto também recebem doses. No total, 60 mil funcionários dessas unidades de saúde receberão a vacina nos próximos meses.

Leia Também RS iniciará campanha de vacinação contra a covid à noite por causa de atraso na entrega

As quatro mil doses recebidas pela Unicamp serão destinadas a dois mil profissionais, que receberão duas aplicações. A técnica em enfermagem Liane Santana Mascarenhas Tinoco, funcionária do HC, ficou no primeiro lugar da fila para tomar a vacina em Campinas: "É um momento de esperança e gratidão. Estou muito emocionada e tenho certeza que vai dar certo. Aceitei esse convite para motivar todas as pessoas".

Além das pessoas que atuam na área de saúde da universidade, estudantes indígenas serão vacinadas. A aluna de Letras indígena Daniela Rodrigues Andrade, 27 anos, de São Gabriel da Cachoeira (AM), foi uma das pessoas que foram vacinadas contra a covid em Campinas. Ela descobriu hoje que receberia o imunizante. "Pretendo ser um exemplo para minha família e para meu Estado, que está sofrendo muito", afirmou.

A prefeitura de Campinas não informou quando as vacinas destinadas ao município serão distribuídas nos cinco pontos criados para imunizar a população.